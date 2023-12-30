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        Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:23 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:29
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        Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.

        Antalyasporlu futbolcular, öğle ve akşam saatlerindeki antrenmanlarda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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