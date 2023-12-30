Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.

Antalyasporlu futbolcular, öğle ve akşam saatlerindeki antrenmanlarda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.