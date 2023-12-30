ATUDER'in Acil Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin (ATUDER) uluslararası ödülleri bilime katkı sunan bilim insanlarına verildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından bilim insanları katıldı.

Daha önce Gazi Yaşargil, Aziz Sancar gibi önemli bilim insanlarına verilen ödüler, Cumhuriyetin 100. yılında sahiplerini buldu.

Yılın yöneticisi ödülü Mustafa Hulusi Sarıcalioğlu'na, "Hayat Boyu Başarı Ödülleri" ise Prof. Dr. Turan Aslan, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Prof. Dr. Figen Coşkun'a verildi.

Uluslararası ödüllerde "Altın Acil Ödülü" Prof. Dr. Amin Kazzi (Lübnan) ve Prof. Dr. Sagar Galwankar'a (ABD), "Liderlik Ödülleri" Aruna Munasinghe (Sri Lanka) Lisa Moreno Walton (ABD), Hassan Al Thani (Katar), Fatimah Lateef'e (Singapur), "WACEM Altın Plaket" ise Prof. Dr. Başer Cander'e verildi.

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