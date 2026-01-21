Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        BAİB üyesi Mehmet Ali Can, başkan adaylığını açıkladı

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Can, BAİB başkanlığına aday olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:28
        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Can, BAİB başkanlığına aday olacağını açıkladı.

        Can, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geleceğe yönelik planladıkları ve projelerini anlattı.

        Birliğe yeni ve güçlü bir vizyon kazandırmak istediklerini belirten Can, sürdürülebilirlikten gençliğe, yeni pazarlardan kurumsal yapının güçlendirilmesine kadar hazır projelerle geldiklerini ifade etti.

        İlk olarak Burdur, Isparta ve Antalya özelinde üç ayrı yüksek istişare kurulu oluşturacaklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin ihracat gündemini ortak akılla belirleyeceğiz. Genç İhracatçı Kulübü ile firmalarımızın genç kuşak temsilcilerini ve üniversitelerde ihracata ilgi duyan gençlerimizi sürecin içine dahil edeceğiz. Sürdürülebilirlik bir diğer öncelikli alanımız olacak. Firmalarımızın ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşaklara sağlıklı şekilde devredilebilmesi için eğitim, mentorluk ve rehberlik mekanizmalarını hayata geçireceğiz. UR-GE projelerinin geçmişten gelen gücünü yeni projelerle büyütecek, yeni pazarlar, yeni ürün grupları ve katma değerli ihracat için çalışacağız."

        Can, yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde olan Batı Akdeniz ihracatını, dört yıl içerisinde 7 milyar dolar seviyesine çıkarmanın en büyük hedeflerinden olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

