        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da eşinden boşanan kişi 8 kurban kestirdi

        Antalya'da bir kişi 6 yıl süren boşanma davasının sonuçlanmasının ardından Tanzanya'daki ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:00
        Mehmet Sıddık Menekşe 2018'de evlendiği G.O'dan şiddetli geçimsizlik gibi gerekçelerle boşanmaya karar vererek 2020'de aile mahkemesine başvurdu.

        Antalya 12. Aile Mahkemesi'nde 6 yıldır çekişmeli devam eden davanın sonucunda boşanma gerçekleşti.

        Menekşe, boşanmanın kesinleşmesinin ardından bir dernek aracılığıyla Tanzanya'da ihtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirirdi, barınaktaki hayvanlar için de bağışta bulundu.

        Menekşe, gazetecilere, zor bir evlilik yaşadığını ve bir yıl sonraya boşanmaya karar verdiğini söyledi.

        Farklı bakış açısı, kültür çatışması ve diğer nedenlerle evliliği sürdüremediklerini anlatan Menekşe, "Çok şükür boşanmayı başardım, kesinleşti ve kurtuldum artık. Her iki taraf için de en hayırlısı oldu." dedi.

        Menekşe, "Evlenmem çok kısa sürdü ama boşanmam uzun sürdü. Boşanmanın şerefine kurban kestirdim. Boşanma davası açtığım ilk gün sorunsuz bir şekilde biterse kurban vereceğimi söylemiştim. İhtiyaç sahipleri için 8 küçükbaş kurban kestirdim. Barınaktaki hayvanlar için bir derneğe bağıştan bulundum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

