Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Gelidonya Feneri denizcilere ışık olmayı sürdürüyor

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Gelidonya Feneri, denizcilere ışık olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelidonya Feneri denizcilere ışık olmayı sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Gelidonya Feneri, denizcilere ışık olmayı sürdürüyor.

        Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olma özelliğini taşıyan ve 1936'da faaliyete geçen Gelidonya Feneri, Taşlık Burnu'nda tarihi Likya Yolu üzerinde bulunuyor.

        "Taşlık Burnu Feneri" ismiyle de bilinen fener, denizden yaklaşık 227 metre yükseklikte yer alıyor.

        Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki fenere, Karaöz yerleşiminden "Gelidonya Feneri/Likya Yolu" tabelası takip edilerek, "Taşlık Burnu Yürüyüş Başlangıcı" bölümüne kadar araçla gidilebiliyor.

        Likya Yolu'nda karaçamların arasında patika yoldan 2 kilometrelik yürüyüşün ardından tarihi fenere ulaşılıyor.

        Ziyaretçiler, Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden Gelidonya'ya çıkmak için kızıl topraklı patika yolları kullanıyor.

        - Çadır kampı yapan doğaseverlerin uğrak noktası

        Akdeniz'in en etkileyici noktalarından Gelidonya Feneri, dronla görüntülendi.

        Yukarıdan bakıldığında, ziyaretçilerin fenere ulaşmak için yürüdüğü patika yolların kızıl toprak üzerinde belirginleştiği görüldü.

        Doğal yapının içinde oluşan bu yollar, Gelidonya Feneri'ni doğayla bütünleşmiş yaşayan bir rota haline getiriyor.

        Fener, hem doğası ve tarihi değeri hem de Likya Yolu üzerinde bulunmasından dolayı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, çadır kampı yapan doğaseverlerin de uğrak noktası oluyor.

        Faaliyete geçtiği zamanlarda gaz yağıyla, daha sonra tüple çalışan fener, bugün güneş enerjisi sistemiyle denizcilere ışık olmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        BAİB üyesi Mehmet Ali Can, başkan adaylığını açıkladı
        BAİB üyesi Mehmet Ali Can, başkan adaylığını açıkladı
        Kaş Ova Spor Salonu Kaşlı çocukların ortak buluşma noktası oldu
        Kaş Ova Spor Salonu Kaşlı çocukların ortak buluşma noktası oldu
        Kepez'de terk edilmiş hurda araçlar kaldırıldı
        Kepez'de terk edilmiş hurda araçlar kaldırıldı
        6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç...
        6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç...
        Büyükşehir 2025 yılında binlerce üreticiye ekipman desteği verdi
        Büyükşehir 2025 yılında binlerce üreticiye ekipman desteği verdi
        Yarıyıl tatilinde eğlencenin adresi Teneffüs Park
        Yarıyıl tatilinde eğlencenin adresi Teneffüs Park