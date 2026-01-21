AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Gelidonya Feneri, denizcilere ışık olmayı sürdürüyor.



Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olma özelliğini taşıyan ve 1936'da faaliyete geçen Gelidonya Feneri, Taşlık Burnu'nda tarihi Likya Yolu üzerinde bulunuyor.



"Taşlık Burnu Feneri" ismiyle de bilinen fener, denizden yaklaşık 227 metre yükseklikte yer alıyor.



Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki fenere, Karaöz yerleşiminden "Gelidonya Feneri/Likya Yolu" tabelası takip edilerek, "Taşlık Burnu Yürüyüş Başlangıcı" bölümüne kadar araçla gidilebiliyor.



Likya Yolu'nda karaçamların arasında patika yoldan 2 kilometrelik yürüyüşün ardından tarihi fenere ulaşılıyor.



Ziyaretçiler, Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden Gelidonya'ya çıkmak için kızıl topraklı patika yolları kullanıyor.



- Çadır kampı yapan doğaseverlerin uğrak noktası



Akdeniz'in en etkileyici noktalarından Gelidonya Feneri, dronla görüntülendi.



Yukarıdan bakıldığında, ziyaretçilerin fenere ulaşmak için yürüdüğü patika yolların kızıl toprak üzerinde belirginleştiği görüldü.



Doğal yapının içinde oluşan bu yollar, Gelidonya Feneri'ni doğayla bütünleşmiş yaşayan bir rota haline getiriyor.



Fener, hem doğası ve tarihi değeri hem de Likya Yolu üzerinde bulunmasından dolayı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, çadır kampı yapan doğaseverlerin de uğrak noktası oluyor.



Faaliyete geçtiği zamanlarda gaz yağıyla, daha sonra tüple çalışan fener, bugün güneş enerjisi sistemiyle denizcilere ışık olmayı sürdürüyor.

