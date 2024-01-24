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        AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarına başladı:

        AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını esnafla başlattıklarını belirterek, "Buradaki mesaj açık ve nettir, esnaf toplumun temeli ve biz her zaman esnafımızla etle tırnak gibiyiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:02
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        AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, seçim çalışmalarına başladı:
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        AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını esnafla başlattıklarını belirterek, "Buradaki mesaj açık ve nettir, esnaf toplumun temeli ve biz her zaman esnafımızla etle tırnak gibiyiz." ifadelerini kullandı.

        Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret ederek, seçim startını buradan verdi.

        Dere ve esnafla bir araya gelen Tütüncü, "Bunun altında çok özel bir mesaj var. Antalya tarihinde bir belediye başkanı adayı seçim çalışmalarını esnaf odalar birliğinde esnaf odası başkanlarıyla birlikte başlatıyor. Buradaki mesaj açık ve nettir. Esnaf toplumun temeli ve biz her zaman esnafımızla etle tırnak gibiyiz. Biz nasıl ki Kepez'de, 15 yılda esnafın belediyesi olduysak, büyükşehirde de çok büyük projelerle çok büyük adımlarla esnafın belediyesi olacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Yeni bir dönem olacak"

        Tütüncü, 1 Nisan'dan itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesinin esnafın, esnaf odalarının ve herkesin belediyesi olacağını belirterek, kentin her türlü sorunlarına birlikte çözüm aradıkları, esnafın sorunlarının çözümüne katkılar sundukları yeni bir dönem olacağını aktardı.

        Taksi duraklarından kapalı pazar yerlerine kadar 15 yıldır her zaman esnafın yanında olduklarını bildiren Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Büyükşehirde AESOB ile çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. Ulaşım esnafımızın, taksici esnafımızın talep ve beklentileri, esnafımızın turizmden aldığı payın artması, şehir içi esnafının turistlerle daha çok buluşmasına yönelik çalışmalar yeni dönemin en önemli dinamiklerinden birisi olacak. Biz bunları esnafımızla AESOB başkanımızla hep beraber konuşarak birlikte ve beraber ortak aklın yol göstericiliğinde çalışarak yepyeni bir dönemi, esnafımıza yaşatacağız. Yeni dönem esnafımızda 'Aradığımız bulduk' dediği bir dönem olacak."

        Kültür ve Turizm Bakanlığının özellikle turizmin 12 aya yayılması ve turistin şehir merkezine gelmesiyle ilgili önümüzdeki süreçte yeni projeleri açıklayacağını bildiren Tütüncü, yeni dönemin Antalya'nın ve esnafın altın çağı olacağını anlattı.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise öncelikle seçim startını esnafla verdiklerini hatırlatarak, daha büyük projelerle büyük bir güçle esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise 2009'da birlikte yola çıktıkları Hakan Tütüncü'nün her zaman esnafın yanında ve esnaf dostu bir belediye başkanı olduğunu ifade etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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