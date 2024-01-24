Antalya'da çalışma yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bakım için kazı yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bakım için kazı yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu.
Antalya Büyükşehri Belediyesi, Nostalji Tramvayı yolunda bakım onarım çalışması başlattı. Cumhuriyet Meydanı'nda tek kota getirilerek, engelli bireylerin ulaşımının kolaylaşmasını sağlamak için tramvay yolunda kazı yapıldı.
İsmi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, 07 AEF 909 plakalı otomobiliyle yanlışlıkla trafiğe kapalı bölgeye girerek, çalışma yapılan tramvay yolunda mahsur kaldı.
Demir blokta asılı kalan araçta, hasar oluştu.
Aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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