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        Antalya'da çalışma yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bakım için kazı yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:02
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        Antalya'da çalışma yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bakım için kazı yapılan tramvay yolunda mahsur kalan otomobilde hasar oluştu.

        Antalya Büyükşehri Belediyesi, Nostalji Tramvayı yolunda bakım onarım çalışması başlattı. Cumhuriyet Meydanı'nda tek kota getirilerek, engelli bireylerin ulaşımının kolaylaşmasını sağlamak için tramvay yolunda kazı yapıldı.

        İsmi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, 07 AEF 909 plakalı otomobiliyle yanlışlıkla trafiğe kapalı bölgeye girerek, çalışma yapılan tramvay yolunda mahsur kaldı.

        Demir blokta asılı kalan araçta, hasar oluştu.

        Aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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