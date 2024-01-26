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        Kafes-32 operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli Alanya'da adliyeye sevk edildi

        Antalya merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:34
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        Kafes-32 operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli Alanya'da adliyeye sevk edildi
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        Antalya merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İsmail Süner'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul ve Nevşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen Kafes-32 operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüphelinin Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından gözaltına alınan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

        Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 23 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanmış, şahısların ikamet ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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