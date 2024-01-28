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        Antalya'da develer güreştirildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşleri etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:49
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        Antalya'da develer güreştirildi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşleri etkinliği düzenlendi.

        Kumluca Belediyesinin desteğiyle Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen programda, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir'den getirilen 132 deve güreştirildi.

        Vatandaşların da ilgi gösterdiği güreşlerde develer rakiplerine üstünlük sağlamak için kıran kırana mücadele etti.

        Bazı develeri rakiplerinden ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

        Birincinin seçilmediği güreşler sonunda deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa ve hediyeler verildi.

        Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici, güreşlerin çok güzel bir şekilde yapıldığını, aralarında Türkiye'nin ünlü güreş develerinin de bulunduğu 132 devenin güreştiğini söyledi.

        Amaçlarının bir yörük kültürü olan deve güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Gemici, "Çok güzel bir havada, yeni yapılan güreş arenasında güreşler yapıldı. Seyircinin ilgisi çok güzel. Bu kültürümüzün yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        İzleyicilerden Mehmet Başar da yörük kültüründe var olan deve güreşlerinin Akdeniz ve Ege bölgesinde kış aylarının vazgeçilmez bir etkinliği olduğunu söyledi.

        Kumluca güreşlerinin de deve güreşi camiasında önemli yeri olduğunu belirten Başar, "Bugün hava güzel, güreşler çok güzel, seyircinin güreşlere ilgisi büyük. Gerçekten bu kültürümüzün yaşatılması için herkes elinden gelen desteği veriyor. Bizler de ailelerimizle bu güreşleri izliyoruz. Deve sahiplerine, organizatörlere bu güzellikleri bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Galeri
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