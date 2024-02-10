11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 7'si altın 29 madalya kazandı.
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 7'si altın 29 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun ikinci gününde yıldız kadınlarda müsabakalar yapıldı. Dokuz sıklette gerçekleştirilen mücadeleler sonunda Türk sporcular, 7 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 29 madalya elde etti.
Turnuvanın üçüncü gününde yıldız erkeklerde müsabakalar yapılacak.
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