Bakan Kacır: Türkiye, Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, ödül töreni öncesi 21 gün önce uzaya giden Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. 21 gün önce uzaya giden Alper Gezeravcı ile henüz konuşmadığını ancak telefonla görüşeceklerini kaydeden Bakan Kacır, "O bizi birazdan arayacak ama iyi haberlerini aldık. Bugün hep birlikte yine tarihi bir ana 9 Şubat 2024 itibariyle şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren astronotumuz Alper Gezeravcı 21 günü aşan misyonu tamamlayarak dünyaya dönüş yaptı. Aksiyon 3 görev gücüyle birlikte dönüş yolunda 47 saatten fazla zaman geçirmiş oldular. Dünyadan uluslararası uzay istasyonuna da yaklaşık 36 saatte erişmişlerdi. Dolayısıyla toplamda 83 saati aşan bir yol süresini tamamladılar. Malumunuz Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi astronotumuz Alper Gezeravcı gerçekleştirdi. Bu deneyler biyoloji, genetik, tıp gibi alanlarda, yine malzeme bilimi gibi alanlarda bizim bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar. İnşallah gelecek insan, uzay insan misyonlarımızda bu çalışmaları çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

'TARİH SAYFASINDA YENİ BİR PERDE AÇTI'

Türkiye'nin Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydeden Bakan Kacır, "Türkiye'de bu misyon çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmiş, çok yakından takip edilmiştir. Ve böylelikle aslında Türkiye'nin bir bilim toplumuna dönüşmesi sürecinde de çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu misyon bu yönüyle tarihte yerini almış. Türk çocuklarının, Türk gençlerinin gelecekte gerçekleştirecekleri bilimsel çalışmalar için şimdiden muazzam bir ilham kaynağına dönüşmüştür. Tabii Alper Gezeravcı'yı tebrik ediyorum. Kendisi büyük bir özgüven ve cesaretle, kararlılıkla gerçekleştirdiği bu misyon boyunca aslında hem ülkesini ne kadar sevdiğini hem de ülkesinin yetiştirdiği bir vatan evladı olarak hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirmek ve nihayetinde orada da titizlikle bilimsel çalışmaları sürdürmek yoluyla, bu misyon için en doğru isim olduğunu bir kez daha her birimize göstermiş oldu" diye konuştu.

'YENİ ALPER GEZERAVCILAR YETİŞTİRMEK AMACINDAYIZ'

Nice Alper Gezeravcıları yetiştirmek amacında olduklarına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi uzaya göndereceğiz. Türkiye her alanda iddialı çalışmalar yapıyor. Milli teknoloji hamlesini tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek, yüksek teknolojileri rekabetçi şekilde geliştirebilen ve dünyaya sunabilen bir ülke olma yolundayız. Yine milli teknoloji hamlesi kapsamında en önemli çalışma alanlarımızdan biri Milli Uzay Programı. Bu programın diğer projelerini de adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türksat 6A'yı önümüzdeki aylarda inşallah uzaya göndereceğiz. Türkiye'yi milli imkanlarla geliştirdiğimiz bölgesel konumlama ve zamanlama sistemiyle inşallah Milli Uzay Programı kapsamında tanıştırıyor olacağız. Ay misyonumuzu milli hibrit 2 sistemiyle birlikte gerçekleştirerek bu kez 380 bin kilometre ötedeki Ay'a inşallah erişeceğiz. Ve yine Türkiye'yi uzay sanayinde gelişme kaydeden bir ülke yapabilmek adına önümüzdeki dönemde Ankara'da bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Ve bu alanda çalışan araştırma geliştirme inovasyon yapan Türk özel sektör inisiyatiflerinin önünü açacağız" dedi.