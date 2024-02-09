Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bakan Kacır: Türkiye, Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtı

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kacır: Türkiye, Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydetti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, ödül töreni öncesi 21 gün önce uzaya giden Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. 21 gün önce uzaya giden Alper Gezeravcı ile henüz konuşmadığını ancak telefonla görüşeceklerini kaydeden Bakan Kacır, "O bizi birazdan arayacak ama iyi haberlerini aldık. Bugün hep birlikte yine tarihi bir ana 9 Şubat 2024 itibariyle şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren astronotumuz Alper Gezeravcı 21 günü aşan misyonu tamamlayarak dünyaya dönüş yaptı. Aksiyon 3 görev gücüyle birlikte dönüş yolunda 47 saatten fazla zaman geçirmiş oldular. Dünyadan uluslararası uzay istasyonuna da yaklaşık 36 saatte erişmişlerdi. Dolayısıyla toplamda 83 saati aşan bir yol süresini tamamladılar. Malumunuz Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi astronotumuz Alper Gezeravcı gerçekleştirdi. Bu deneyler biyoloji, genetik, tıp gibi alanlarda, yine malzeme bilimi gibi alanlarda bizim bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar. İnşallah gelecek insan, uzay insan misyonlarımızda bu çalışmaları çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

        'TARİH SAYFASINDA YENİ BİR PERDE AÇTI'

        Türkiye'nin Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydeden Bakan Kacır, "Türkiye'de bu misyon çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmiş, çok yakından takip edilmiştir. Ve böylelikle aslında Türkiye'nin bir bilim toplumuna dönüşmesi sürecinde de çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu misyon bu yönüyle tarihte yerini almış. Türk çocuklarının, Türk gençlerinin gelecekte gerçekleştirecekleri bilimsel çalışmalar için şimdiden muazzam bir ilham kaynağına dönüşmüştür. Tabii Alper Gezeravcı'yı tebrik ediyorum. Kendisi büyük bir özgüven ve cesaretle, kararlılıkla gerçekleştirdiği bu misyon boyunca aslında hem ülkesini ne kadar sevdiğini hem de ülkesinin yetiştirdiği bir vatan evladı olarak hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirmek ve nihayetinde orada da titizlikle bilimsel çalışmaları sürdürmek yoluyla, bu misyon için en doğru isim olduğunu bir kez daha her birimize göstermiş oldu" diye konuştu.

        'YENİ ALPER GEZERAVCILAR YETİŞTİRMEK AMACINDAYIZ'

        Nice Alper Gezeravcıları yetiştirmek amacında olduklarına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi uzaya göndereceğiz. Türkiye her alanda iddialı çalışmalar yapıyor. Milli teknoloji hamlesini tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek, yüksek teknolojileri rekabetçi şekilde geliştirebilen ve dünyaya sunabilen bir ülke olma yolundayız. Yine milli teknoloji hamlesi kapsamında en önemli çalışma alanlarımızdan biri Milli Uzay Programı. Bu programın diğer projelerini de adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türksat 6A'yı önümüzdeki aylarda inşallah uzaya göndereceğiz. Türkiye'yi milli imkanlarla geliştirdiğimiz bölgesel konumlama ve zamanlama sistemiyle inşallah Milli Uzay Programı kapsamında tanıştırıyor olacağız. Ay misyonumuzu milli hibrit 2 sistemiyle birlikte gerçekleştirerek bu kez 380 bin kilometre ötedeki Ay'a inşallah erişeceğiz. Ve yine Türkiye'yi uzay sanayinde gelişme kaydeden bir ülke yapabilmek adına önümüzdeki dönemde Ankara'da bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Ve bu alanda çalışan araştırma geliştirme inovasyon yapan Türk özel sektör inisiyatiflerinin önünü açacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Matevz Govekar, Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında üst sıraları he...
        Matevz Govekar, Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında üst sıraları he...
        Antalya'da yetkisiz saç ekimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
        Antalya'da yetkisiz saç ekimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
        Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı
        Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı
        Ressam Devrim Erbil ve çocuklarının "Buluşma" sergisi sanatseverlerle buluş...
        Ressam Devrim Erbil ve çocuklarının "Buluşma" sergisi sanatseverlerle buluş...
        Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 20 yaralı
        Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 20 yaralı
        Tour Of Antalya'nın Demre-Antalya etabında zafer Matevz Govekar'ın oldu
        Tour Of Antalya'nın Demre-Antalya etabında zafer Matevz Govekar'ın oldu