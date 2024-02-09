Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Demre-Antalya etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Demre-Antalya etabı sona erdi.

        Noel Baba Kilisesi'nden başlayan ikinci etapta bisikletçiler, 141,9 kilometre pedal çevirerek Demre, Finike, Kumluca, Üçoluk Yaylası, Konyaaltı'ndan geçti ve Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı tamamladı.

        Organizasyonun ikinci etabını 3.28.08'lik derecesiyle Bahrain-Victorious'tan Sloven Matevz Govekar kazandı. Yarışın ikincisi Bingoal WB takımından Belçikalı Kenneth Van Rooy olurken, Polti-Kometa'dan İtalyan Giovanni Lonardi üçüncü sırayı aldı.

        Yarışın sonunda magenta ve sarı mayoyu kazanan Giovanni Lonardi oldu. Beykoz Belediyesi Spor Kulübünden Eritreli Natnael Berhane turuncu mayoyu, Alpecin-Deceuninck'ten Avustralyalı Jensen Plowright yeşil mayoyu kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Milyonda 2-3 görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Milyonda 2-3 görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ressam Devrim Erbil ve çocuklarının "Buluşma" sergisi sanatseverlerle buluş...
        Ressam Devrim Erbil ve çocuklarının "Buluşma" sergisi sanatseverlerle buluş...
        Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 20 yaralı
        Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 20 yaralı
        Tour Of Antalya'nın Demre-Antalya etabında zafer Matevz Govekar'ın oldu
        Tour Of Antalya'nın Demre-Antalya etabında zafer Matevz Govekar'ın oldu
        Antalya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Antalya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Antalya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Antalya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Demre'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı
        Demre'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 kişi yakalandı