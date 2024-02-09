Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı

Yarışın sonunda magenta ve sarı mayoyu kazanan Giovanni Lonardi oldu. Beykoz Belediyesi Spor Kulübünden Eritreli Natnael Berhane turuncu mayoyu, Alpecin-Deceuninck'ten Avustralyalı Jensen Plowright yeşil mayoyu kazandı.

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