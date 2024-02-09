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        Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 20 yaralı

        ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:20
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        Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 1'i ağır 20 yaralı
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        ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

        Trabzon- Antalya seferini yapmak için yola çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 576 plakalı yolcu otobüsü, Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Manavgat'taki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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