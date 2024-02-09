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        Ressam Devrim Erbil ve çocuklarının "Buluşma" sergisi sanatseverlerle buluşacak

        Ressam Devrim Erbil ile iki kızı ve oğlunun eserlerinden oluşan "Buluşma" sergisi Antalya Kültür Sanatta açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:40
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        Ressam Devrim Erbil ve çocuklarının "Buluşma" sergisi sanatseverlerle buluşacak
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        Ressam Devrim Erbil ile iki kızı ve oğlunun eserlerinden oluşan "Buluşma" sergisi Antalya Kültür Sanatta açılacak.

        Açılış öncesi düzenlenen tanıtım toplantısına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, sanatçı Devrim Erbil, proje yönetmeni Aybüke Koçak ve sanat danışmanı Murat Ağatekin katıldı.

        Toplantıda konuşan Erbil, yıllardır sanatın her dalının yaygınlaşması ve kökleşmesi için çalıştığını söyledi.

        Ülkedeki halı dokumacılığına da değinen Erbil, "Bu sanat yok oluyor. Tekrar nasıl canlandırabiliriz bunun çalışmalarını yapıyorum. Bir halı müzesinin açılması için çaba gösteriyorum." dedi.

        Erbil, Antalya'nın Döşemealtı halısı için de ATSO ile çalışma yapacaklarını belirterek, eserlerinin Antalyalı sanatseverlerle buluşturulmasına katkı sunan Bahar'a ve Antalya Kültür Sanat yöneticilerine teşekkür etti.

        ATSO Başkanı Bahar ise sanatçı Erbil'i, "yaşayan bir efsane" olarak nitelendirdi.

        Erbil'in tek filme sığmayacak kadar farklı bir sanat hayatının olduğuna işaret eden Bahar, "Sanat hayatının 70'inci yılını tamamlayan, çağdaş Türk sanat tarihinin yaşayan önemli temsilcilerinden Devrim Erbil'in bu sergisi Erbil ailesinin sanatçı üyelerinin eserlerinden oluşan bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak." diye konuştu.

        59 eserin yer aldığı sergi, 10 Şubat-24 Mart tarihlerinde Antalya Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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