Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı

Turuncu yeşilli takım, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan'ı Siltaş Yapı Pendikspor'dan sezon sununa kadar transfer etti." ifadelerine yer verildi.

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