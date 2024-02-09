Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı forvet oyuncu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Mısırlı forvet oyuncu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.

        Turuncu yeşilli takım, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz 2022-2023 sezonunda formamızı giyen santrafor Ahmed Hassan'ı Siltaş Yapı Pendikspor'dan sezon sununa kadar transfer etti." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Servis şoförüne silahlı saldırı
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Ev sahibini bıçaklayan hırsız tutuklandı
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Alper Gezeravcı ile görüştü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya'da konuştu:
        Bakan Kacır: Türkiye, Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında...
        Bakan Kacır: Türkiye, Gezeravcı'nın uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında...
        Matevz Govekar, Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında üst sıraları he...
        Matevz Govekar, Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında üst sıraları he...
        Antalya'da yetkisiz saç ekimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
        Antalya'da yetkisiz saç ekimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
        Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı
        Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı