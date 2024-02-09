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        Bakan Kacır, TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilim Olimpiyat Akademisiyle öğretmenlere ve öğrencilere akademik kaynaklar, yazılım ve deney setlerini de içeren yetkinliklerini artırmalarına imkan sağlayacak altyapıyı sunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:45
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        Bakan Kacır, TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilim Olimpiyat Akademisiyle öğretmenlere ve öğrencilere akademik kaynaklar, yazılım ve deney setlerini de içeren yetkinliklerini artırmalarına imkan sağlayacak altyapıyı sunduklarını söyledi.

        Kacır, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın yolunun bilim ve teknolojide etkin ve yetkin bir ülke olmaktan geçtiğini ve bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye olarak çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirtti.

        Dünyada eşi benzeri olmayan insansız hava araçları geliştirdiklerini, yerli ve milli otomobil Togg ile mobilitede çağır açtıklarını anlatan Kacır, Türk astronot ve bilim misyonu ile Türk bayrağını uzayda dalgalandırdıklarını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kritik teknolojilerde, tam bağımsız Türkiye'ye doğru yürüdüklerini dile getiren Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bilim ve teknolojide yeni bir çağın kapılarını araladıklarını bildirdi.

        Merak eden, sorgulayan, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin peşinde, tüm imkanları gençler için seferber ettiklerini belirten Kacır, bilim olimpiyatlarıyla gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağladıklarını, bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarına imkan tanıdıklarını kaydetti.

        - "Türkiye Yüzyılı'nın mimarları gençler olacak"

        Gençlere, bilim olimpiyatları yolculuğunda rehberlik edecek öğretmenlere, yenilerini eklemek üzere bu yıl yenilikçi bir eğitim modeli geliştirdiklerini aktaran Kacır, şunları söyledi:

        "TÜBİTAK Bilim Olimpiyat Akademisiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize akademik kaynaklar, yazılım ve deney setlerini de içeren yetkinliklerini artırmalarına imkan sağlayacak altyapıyı sunuyoruz. Ayrıca, 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya dalını da ekledik. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme imkanını genişlettik. Astronomi ve astrofizik, bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya matematik ve coğrafya dallarında çalışmak isteyen gençlerimizi Türkiye'de ve KKTC'de yapacağımız birinci aşama sınavımıza bekliyoruz."

        Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarının gençler olacağına işaret eden Kacır, bu doğrultuda araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere, laboratuvarlardan şenliklere gençleri bilim ve teknoloji dünyasıyla kaynaştıracak adımlar attıklarını söyledi.

        TEKNOFEST ile teknolojide toplumsal bilinci artırırken, gençlerin geleceğini şekillendirdiklerini belirten Kacır, 81 şehirde 100'den fazla Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde gençleri bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdıklarını bildirdi.

        - Gençlere projelerle destek

        Sektör Kampüste Programı ile 10 binden fazla üniversite öğrencisini blokzincir, yapay zeka, dijital dönüşüm ve ileri imalat gibi alanlarda sektör profesyonelleri ile buluşturduklarını anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında üniversite eğitimine devam etmek isteyen gençlerimize lisans eğitimleri süresince burs desteği sağlıyoruz. Mentörlük desteğimizle bilim olimpiyatlarında başarılı olan gençlerimizin üniversite eğitimleri boyunca da yanındayız. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programlarımızla gençlerimizin araştırma projesi hazırlama, yürütme ve yönetme kültürü kazanmalarını teşvik ediyoruz. Stajyer Araştırmacı Burs Programımız STAR ile gençlerimize TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alma imkanı tanıyoruz. Lisans öğrencilerimizin araştırma tecrübesi edinmesi konusunda büyük katkı sağladığını deneyimlediğimiz bu program ile bugüne kadar 7 binden fazla öğrencimizi destekledik."

        2018'den bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik burs ve destek programları kapsamında 73 bin gence 6,2 milyar lira destek verdiklerini söyleyen Kacır, TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile gençlerin üniversite çağında projelerini girişime dönüştürmelerine imkan sağladıklarını ifade etti.

        Bakanlık olarak desteklerin sayılamayacak kadar fazla olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

        "İnanıyorum ki, biz, gençlerimize yatırım yaptıkça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, bu ülkeden daha nice Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar, Alper Gezeravcılar çıkacak. Tabii bunun için gençler, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Hocamızın dediği gibi, birincisi, çok çalışacak ve asla pes etmeyeceksiniz. İkincisi, merak ettiğiniz, çalıştığınız konuyla ilgili olayları takip edeceksiniz. Üçüncüsü, en yeni teknolojileri bilip kendi işinizde uygulayacaksınız. Yeter ki siz hayal kurmaktan, inanmaktan, çalışmaktan uzak durmayın. Milli Teknoloji Hamlesi, gençlerimizin ellerinde yükselecek."

        Bakan Kacır, törende ödül alan gençleri, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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