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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:17
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
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        Salon:SüleymanEvcilmen

        Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Akif Kabak

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Sultan Kartalkanat Çevik, Aybüke Güldenoğlu, Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz, Aybüke Özdemir)

        Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Yordanova, Deniz Uyanık, Gıcquel, Milenko, Beliz Başkır, (Merve Nur Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Lila Şengün, Ece Eke, Kunzler)

        Setler: 21-25, 10-25, 22-25

        Süre: 70 dakika (25, 19, 26)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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