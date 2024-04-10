Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off
Salon:SüleymanEvcilmen
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Akif Kabak
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Sultan Kartalkanat Çevik, Aybüke Güldenoğlu, Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz, Aybüke Özdemir)
Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Yordanova, Deniz Uyanık, Gıcquel, Milenko, Beliz Başkır, (Merve Nur Öztürk, Aslı Aşçıoğlu, Lila Şengün, Ece Eke, Kunzler)
Setler: 21-25, 10-25, 22-25
Süre: 70 dakika (25, 19, 26)
ANTALYA
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