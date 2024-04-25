CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış istifa etti

Barış'ın istifasının ardından İlçe Yönetim Kurulunca yapılan toplantıda Sedat Karakaya, yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

Geçen yıl eylülde gerçekleştirilen olağan kongrede göreve getirilen Barış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunlarımdan dolayı bugün itibarıyla CHP Kemer İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldım. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.

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