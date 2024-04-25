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        CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış istifa etti

        Kemer CHP İlçe Başkanı Adem Barış, başkanlık görevinden ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:50
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        CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış istifa etti
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        Kemer CHP İlçe Başkanı Adem Barış, başkanlık görevinden ayrıldığını bildirdi.

        Geçen yıl eylülde gerçekleştirilen olağan kongrede göreve getirilen Barış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunlarımdan dolayı bugün itibarıyla CHP Kemer İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldım. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.

        Barış'ın istifasının ardından İlçe Yönetim Kurulunca yapılan toplantıda Sedat Karakaya, yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

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