Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        255 kuşun tedavisini yapıp, doğaya geri döndürdü

        ANTALYA'da veteriner hekim Gökçe Coşkun, bu yıl ilkbahar göç döneminde yorgun, yuvadan düşmüş yavru, ateşli silah veya insan sebepli yaralı bulunan 255 kuşun tedavisini yaparak, doğaya geri döndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:42 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        255 kuşun tedavisini yapıp, doğaya geri döndürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da veteriner hekim Gökçe Coşkun, bu yıl ilkbahar göç döneminde yorgun, yuvadan düşmüş yavru, ateşli silah veya insan sebepli yaralı bulunan 255 kuşun tedavisini yaparak, doğaya geri döndürdü.

        Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı rehabilitasyonu üzerine bilimsel çalışmalar yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, mart ayı başı itibarıyla Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yola çıkıp, bir kısmı Türkiye'de kalan, bir kısmı Türkiye üzerinden Kuzey Avrupa'ya göç sırasında yorgun düşmüş veya yaralanmış kuşların gönüllü tedavisini yapıyor. Sosyal medyada 'kuş buldum' etiketiyle, Antalya dışındaki illerde doğada yardıma muhtaç veya yaralı kuş bulanlara ne yapmaları gerektiği konularında destek veren Coşkun, bu yıl şu ana kadar 255 yardıma muhtaç kuş kaydı oluştuğunu açıkladı.

        TÜRKİYE ÜZERİNDEN 5,5 MİLYON KUŞ GEÇİYOR

        Dünya üzerinde 11 bin kuş türünün 4 bininin göçmen türlerden oluştuğunu belirten Coşkun, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden göç eden türlerin 2,1 milyonunun ötücü, yırtıcı, kıyı kuşları, ördekler olduğunu, diğer türlerle birlikte göç eden kuş sayısının 5,5 milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Antalya genelinde yaptığı çalışmayla yardıma muhtaç kuşların yüzde 59,3'ünün doğaya tekrar döndüğünü açıklayan Coşkun, bu yıl insanlarda bilincin arttığını, buna bağlı doğaya geri dönen kuş sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

        Antalya'da tedavisini yaptığı kuşlar dışında, Türkiye'nin birçok yerinden birçok kişiye bu kuşlara nasıl yardım edebilecekleri hususunda bilgiler verdiğini anlatan Coşkun, “Bu tür vakalar geçen yıl 700'ün üzerinde oldu, bu sene ise yılbaşından beri 255 kuş kaydı oluştu. Bu 255'in yüzde 55'lik kısmını kumru, güvercin gibi şehir kuşları, geri kalan kısmını ise göç eden türler oluşturuyor" dedi.

        GÖÇ DÖNEMİ YAŞANIYOR

        İlkbaharın Türkiye’de göçün başladığı dönem olduğunu belirten Coşkun, “Güneyden kuzeye kuşlar göç ediyor bu dönemde. Önemli rotaların üzerinde yer aldığımız için de birçok kuş göçüne tanıklık ediyoruz, ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle ilkbahar başında şubat sonu, mart ayında başlayan göç, haziran ayına kadar sürüyor. Bundan sonraki dönem ise yuvalanma dönemleri. Bazı kuşlar direkt kuzey ülkelerine giderken bazıları ülkemizde yuva kurup yavrularını büyütüyor" diye konuştu.

        Burada iki tür yardıma muhtaç kuşla karşılaştıklarını anlatan Coşkun, “Birincisi göç eden türlerin yorgun ve bitkin halde kalmaları. Bunu özellikle habitat kaybı yaşanmış bölgelerde çok sık görüyoruz. Buralarda ne yazık ki yiyecek ve su bulamayan kuşlar yardıma muhtaç hale gelebiliyor. Bunun dışında cam ve pencerelere çarpma durumları görülebiliyor. İkincisi ise üreme döneminde görülen durumlar, insan baskısı ve stres nedeniyle ebeveynlerin yuvayı terk etmesi ve öksüz bireyler oluşmasıyla meydana gelmekte. Özellikle şehirde üreme gösteren kırlangıç, ebabil gibi türlerde çok sık rastlıyoruz. Şu an ebabiller ülkemize geldi. Boz ebabiller ve ak karınlı ebabilleri çok sık görebiliyoruz. Uzun binalarda oturuyorsanız duvarınıza ebabil veya kırlangıçlar yuva yapabilir. Böyle bir yuvaya tanık olursanız, bu bölgeye çok yaklaşmamanız önemli" dedi.

        ‘ELLE DOKUNMAYIN, KARTON KUTUYA KOYUN’

        Coşkun, yardıma muhtaç bir kuşa yardım etmek için de şu önerilerde bulundu:

        “Eğer böyle bir kuşla karşılaşırsanız ilk olarak onu alıp dikkatli bir şekilde elle temas etmeden, havlu veya peçete gibi bir malzemeyle karton bir kutuya koymanız yeterli. Karton kutu içerisine yemek ve su koymayın, onun tüylerine bulaşmasıyla tüyleri zarar görebilir. Sadece karton kutuya koyup uzman bir kişiye ulaşmanız ve size gerekli bilgileri vermesi yeterli olacaktır. Ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar ile iletişime geçerek uzman ekipler sizden alabilir. Özellikle bu ilkbahar günlerinde duyarlılığınızı artırmanız birçok yaralı veya yardıma muhtaç kuşun tekrar doğaya dönmesini sağlayabilir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Mesire alanında silahlı kavga: 2 ölü
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Bad-ı Saba Konutları davasında hapis talebi
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan müthiş başlangıç!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Fırtına avantajı kaptı!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!

        Benzer Haberler

        Yapay resiflerde 'istilacı tür' endişesi
        Yapay resiflerde 'istilacı tür' endişesi
        Antalya'da derede erkek cesedi bulundu
        Antalya'da derede erkek cesedi bulundu
        Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü
        TPRECD'in "16. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı
        TPRECD'in "16. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı
        Evlendirme Memurluğunda 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı
        Evlendirme Memurluğunda 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı
        Kumluca'da yatırımcılara kırsal kalkınma hibeleri anlatıldı
        Kumluca'da yatırımcılara kırsal kalkınma hibeleri anlatıldı