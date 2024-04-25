Yapay resiflerde 'istilacı tür' endişesi

ANTALYA'da amatör balıkçılığı geliştirmek ve balık popülasyonunu artırmak için gündeme gelen yapay resif yapımında ilk adım atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, balon ve aslan balıklarının yapılacak resif alanlarını istila etmesinden duyulan endişe dile getirildi.

Antalya'da son yıllarda balık popülasyonunun azalması ve balıkçıların çözüm beklentisi, yapay resif yapılmasını gündeme getirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapay resif alanında uzman isimlerinden biri olan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Altan Lök başkanlığında EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde çalıştay düzenledi. Yapay resif yapımı, resifin balık popülasyonuna faydası ve nasıl uygulanması gerektiğine dair konuşmaların yapıldığı çalıştayda, amatör olta ve tekne balıkçıları da dinlendi.

'EN ÖNEMLİ ŞEY, ZEMİN YAPISI'

Prof. Dr. Altan Lök, yapay resif için en önemli şeyin zemin olduğunu, özellikle Akdeniz Körfezi'nin bu anlamda incelenmesi gerektiğini, sonrasında yapay resif projesinin oluşturulması gerektiğini söyledi. Yapay resiflerin özellikle Ege'de çoğunlukta olduğunu belirten Prof. Dr. Lök, bölgenin zemin yapısının uygun olduğunu ve yoğun türlerin kısa sürede yapay resiflerde çoğaldığını söyledi.

'DOĞRU YAPILMASI VE YÖNETİLMESİ LAZIM'

Akdeniz'de istilacı tür olan balon ve aslan balıklarının olduğunu belirten Prof. Dr. Lök, "Yapay resifler atıldığı yerde balıklara beslenme, barınma, büyük avcı balıklardan kaçmak için alan sağlıyor. Üreme alanı oluyor. Resiflerin doğru yapılması ve yönetilmesi lazım. Doğru yönetilmezse olumsuz yanları da oluyor. Resiflere balon ve aslan balıkları da gelecek. Yerel türler bunlarla başa çıkabilecek mi? Aslan balığının doğal düşmanı, orfoz ve lahoz balıkları. Popülasyonu oldukça düşük. Bu balıkların popülasyonunu artırarak, mücadele etme şansımız olur" dedi.