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        Alanya'da 2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi

        Alanya Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:25
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        Alanya'da 2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi
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        Alanya Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 7 Mart-30 Nisan'da emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen trafik kontrollerinde 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet denetlendi.

        Çalışmalarda, 675 araç ve 444 motosiklet trafikten men edildi, 11 bin 819 sürücüye, ceza yazıldı, 360 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde sürücülere toplam 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı.

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