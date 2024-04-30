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        Antalya'ya şehit ateşi düştü

        –ŞIRNAK'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:05
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        Antalya'ya şehit ateşi düştü
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        –ŞIRNAK’ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen’in (23) acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Şen’in 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuk olduğu öğrenildi.

        Şırnak merkez ilçesi Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

        Şehit Şen’in acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi’ndeki ailesine verildi. 2 katlı evde yaşayan ve çiftçilik yapan baba İsmail Şen ile ev hanımı anne Ayşe Şen acı haberin ardından gözyaşı döktü. Yakınlarının teskin ettiği Şen çiftinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve mahalle sakinlerinin gittiği evde baba Şen taziye dileklerini kabul etti. Şehit Mustafa Şen’in 2 ablasının bulunduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

        Acı haberi kaymakam, ilçe müftüsü, sağlık ekipleri ve jandarma eşliğinde baba İsmail Şen’e verdiklerini anlatan Çakış Mahallesi Muhtarı Mehmet Kibar, “Jandarma aracı ve ambulans geldi. Aile ambulans ve askeri aracı görünce durumu anladı. Annesi ilk olarak durumu anladı. Babasına da biz izah ettik. 2 ablası vardı, 3 kardeşlerdi” diye konuştu.

        Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle vakti Çakış Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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