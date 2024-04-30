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        Manavgat'ta sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçta sahte basın kartı kullanan bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:26
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        Manavgat'ta sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçta sahte basın kartı kullanan bir kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlamasına yönelik yaptığı rutin denetimlerde bir aracı durdurdu.

        Ekipler durdurulan aracın ön camında görünür vaziyetteki "kriminal polis haberleri" basın kartının sahte olduğunu tespit etti.

        Kartı kullanan F.T. ekipler tarafından gözaltı alındı.

        F.T. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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