Manavgat'ta sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı

Ekipler durdurulan aracın ön camında görünür vaziyetteki "kriminal polis haberleri" basın kartının sahte olduğunu tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlamasına yönelik yaptığı rutin denetimlerde bir aracı durdurdu.

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