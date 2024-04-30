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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs mesajı

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:10
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs mesajı
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Böcek, mesajında, başta çalışma arkadaşları olmak üzere alın teri, emek ve özveriyle hayata ve yaşama katılan değer için herkese minnettar olduklarını ifade etti.

        İşçilerin hak arayışlarının örgütlü mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs'ın demokrasi, barış ve kardeşlik adına birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu aktaran Böcek, şunları kaydetti:

        "Üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilerin bayramıdır 1 Mayıs. Emeğin ve emekçilerin üzerindeki baskıların son bulması, hak edenin hak ettiği değeri görmesi, sendikal hakların engellenmek yerine geliştirilmesi, 1 Mayıs'ın meydanlarda, el ele halaylarla türkülerle coşku içinde, bir bayram havasında kutlanması en büyük dileğimdir. Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimle birlikte Antalyalı hemşehrilerimize ve kentimize hizmet için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken en büyük destekçim olan değerli çalışma arkadaşlarımın her zaman yanındayım. Emeğe ve emekçiye saygıyı ilke edinen anlayışımızla emekçimizin alnındaki ter kurumadan haklarını vermenin, maaşlarına yüksek oranda zam yaparak enflasyona ezdirmemenin, onlar için huzur ve güven içerisinde bir çalışma ortamını sağlamanın, sendikal haklarını desteklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki emek en kutsal değerdir."

        Böcek, emeğin ve emekçinin karşısında hiçbir gücün duramayacağını belirterek, Antalya'ya en güzel hizmetleri kazandırmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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