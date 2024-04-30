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        Manavgat'ta tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:38
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        Manavgat'ta tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yüksek faizle borç verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 2 senet, çek, 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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