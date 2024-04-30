Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dünya Dans Günü'nü gala gecesinde kutladı
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla ünlü eserlerden hazırladığı seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla ünlü eserlerden hazırladığı seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki Dünya Dans Günü Gala Gecesi programında, Antalya DOB bale sanatçıları Fındıkkıran, Giselle, Kamelyalı Kadın ve Pandemic gibi büyük beğeni toplayan eserlerden bölümleri sahneledi.
Birbirinden renkli bale eserleri, Marius Petipa, Jean Coralli, Jules Perrot, Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzasını taşıyan koreografilerle sahneye taşındı.
Sahnede sanatçılara Antalya DOB orkestrası eşlik etti.
Gala gecesinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetti, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlendi.
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