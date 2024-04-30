Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dünya Dans Günü'nü gala gecesinde kutladı

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki Dünya Dans Günü Gala Gecesi programında, Antalya DOB bale sanatçıları Fındıkkıran, Giselle, Kamelyalı Kadın ve Pandemic gibi büyük beğeni toplayan eserlerden bölümleri sahneledi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla ünlü eserlerden hazırladığı seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu.

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