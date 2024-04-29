Antalya'da Anadolu Nefesli Beşlisi "Del Mundo" konserini seslendirecek

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Obua Sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi Klarnet Sanatçısı Kıvanç Fındıklı ve Korno Sanatçısı Hüseyin Uçar, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Önertürk ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ozan Evruk'tan oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, geniş bir repertuvarı dinleyiciyle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 30 Nisan Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

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