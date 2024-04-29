Antalya'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Ekipler, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü” kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim yaptı.
Muratpaşa ilçesindeki okul çevrelerinde bulunan işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde, 30 bin 750 adet boş makaron, 29 bin100 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 135 adet puro, 65 adet elektronik sigara likiti, 7 kilogram nargile tütünü, 1 tabanca, 2 şarjör ve 60 fişek ele geçirildi.
Suç unsuru tespit edilen işyeri sahipleri ve işletmecileri hakkında adli işlem yapıldı.
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