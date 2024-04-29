Antalya'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü Bulut ile torunu Beren Özer (2) ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Aynur Bulut'un (63) hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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