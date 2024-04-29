Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı

Haklarında 2 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanların da yer aldığı zanlılar, adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "yağma", "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "silahla tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlarından aranan 135 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.