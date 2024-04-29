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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı

        Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:29
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı
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        Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "yağma", "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "silahla tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlarından aranan 135 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.

        Haklarında 2 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanların da yer aldığı zanlılar, adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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