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        İstiklal Marşı sırasında yüksek sesle müzik açan kadın gözaltına alındı (2)

        ADLİKONTROLLE SERBESTAntalya'nın Kemer ilçesinde, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Türk ve Kanada vatandaşı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:04
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        İstiklal Marşı sırasında yüksek sesle müzik açan kadın gözaltına alındı (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Türk ve Kanada vatandaşı A.J.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren A.J.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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