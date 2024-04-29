İstiklal Marşı sırasında yüksek sesle müzik açan kadın gözaltına alındı (2)

Antalya'nın Kemer ilçesinde, okulda İstiklal Marşı okunduğu sırada kasıtlı ve sürekli yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Türk ve Kanada vatandaşı A.J.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren A.J.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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