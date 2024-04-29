Antalya'da özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit ederek para talep eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankanın müdürüne ait otomobilin camına 115 bin avro vermediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği yazılı not ile 3 mermi bulunan zarfın bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, zarfı araca yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli C.E.T'nin bıraktığı, şüpheliyi H.M.S. ve T.K'nin azmettirdiği tespit edildi.