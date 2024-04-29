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        Antalya Valisi Şahin ve Antalyalı gazeteciler, Nürnberg Belediye Başkanı ile görüştü

        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:44
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        Antalya Valisi Şahin ve Antalyalı gazeteciler, Nürnberg Belediye Başkanı ile görüştü
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinin yer aldığı heyet, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ile bir araya geldi.

        König, Vali Şahin, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, AGC Başkanı İdris Taş ve cemiyet üyelerini belediye binasında resepsiyonla ağırladı.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Nürnberg'de candan bir şekilde ağırlandıklarını dile getirdi.

        İki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerinin çeyrek yüzyılı bulduğuna dikkati çeken Şahin, "İki toplum arasındaki ilişkiler iç içe geçmiş durumda. Başkonsolosluğumuzun düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine de katılma fırsatı bulduk. Orada da Türk toplumunun Nürnberg'de kimliğini muhafaza ederek nasıl serpildiğini, Alman toplumunun içinde yer aldığını gördük. Sadece o etkinlikte Türkler de yoktu. Almanların da bizim bayramımıza coşkuyla katıldığını görmekten mutluluk duydum. Aslında uyumsuzlukların dünyasında bu birlikteliğin çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Türkler yük olmaz, yük alır"

        Almanlar ile Türkler arasında beraber yaşama kültürünün oluştuğuna vurgu yapan Şahin, şöyle konuştu:

        "Türkler çalışkan insanlardır. Gittiğimiz hiçbir yerde yük olmayız, yük alırız. O topluma zarar vermeyiz, o topluma destek oluruz. O toplumun değerlerini kendi kimliğimizi de kaybetmeden benimsemeye gayret ederiz. Antalya'da da 7 bin civarında yaşayan Alman var. Antalya'ya geçen yıl 17 milyonun üzerinde turist geldi. Bunların birinci sırasında Ruslar geliyordu. Alman dostlarımız ise ilk 3. ve 4. sıralarda idi. Ancak 2024'ün son 3 ayının rakamlarını aldığımızda Alman vatandaşlarının birinci sırayı aldığını görüyoruz."

        Almanya ile Türkiye ilişkilerinin sadece işçi göndermek ya da turizmle sınırlı olmadığını, iki ülkenin iyi partner olduğunu ifade eden Şahin, bunun ithalat, ihracat rakamlarına da yansıdığına dikkati çekti.

        - "Birbirimizi anlamamız için ilişkiler çok önemli"

        Nürnberg Belediye Başkanı König ise iki kent arasında bir kardeşlik kontratı olduğunu, ancak bu ilişkileri yaşatma iradesi koyan insanların varlığının bundan daha önemli olduğunu kaydetti.

        Nürnberg kentinin demografik yapısı itibariyle çok büyük bir çeşitliliği barındırdığını ifade eden König, "Nüfusumuzun yarısına yakınını yabancılar oluşturuyor. Bu insanlar arasında da en büyük oranı Türk ve Türk kökenliler teşkil ediyor. Savaşların, anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda halkların birbirine yakınlaşması, birbirini anlaması için bu ilişkiler çok önemli. Birbirimizden sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Bu sözleşmeyi sadece kağıt üzerinde bırakmayıp kalplerimizle de destekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Bu yıl Alman Anayasasının 75. yılı olduğunu, AGC ve Nürnberg Basın Kulübü kardeşliğinin 20. yılını da aynı tarihte kutlamanın güzel bir tesadüf olduğunu belirten König, şöyle konuştu:

        "Anayasamızın 5. maddesi ifade özgürlüğünü tarif ediyor. Gazetecilerin serbestçe düşüncelerini ifade edebiliyor olmasının altını bir kez daha çizmek için iyi bir fırsat yakalamış olduk. Bu noktada dünyanın her yerinde basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak ve öne çıkarmak için de iyi bir fırsat. Beraberce bunun altını çizmemiz gerekir. Bunun için emek veren her iki tarafın gazetecilerine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

        Konuşmaların ardından iki heyet karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

        Resepsiyonda, Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfried Zelnhefer ile Bavyera Türk-Alman Tabipler Birliğinin kurulmasına öncülük eden Onursal Başkan Dr. İsmail Baloğlu da yer aldı.

        Vali Şahin, AGC Başkanı Taş ve beraberindeki heyet, Bomberg kentindeki Bavyera Çevik Kuvvet Polisini de ziyaret etti. Burada polis müdürlerince Antalyalı gazetecilere Alman polisinin çalışma şekli ve basınla olan ilişkileri hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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