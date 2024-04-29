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        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:57 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:57
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        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Futbolcular 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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