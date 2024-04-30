Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandığı bildirildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Güneş Mahallesinde mevcut 1207 Antalya Prestige Projesi ismi ile satışa sunulan sitedeki 50 dairenin alımı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında protokol imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilisi arasında imzalanan protokolle, lojman alımının toplam 185'e çıktığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci, Döşemealtı ilçesinde mevcut projeler için farklı tarihlerde protokol imzaladıklarını, şimdi ise Kepez ilçesindeki proje için protokol imzaladıklarını aktardı.

        Böylelikle adliye lojmanları sayısını artırmanın gururunu yaşadığını ileten Kahveci, protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Kendisini aldattığını öne sürdüğü kadını banyoda öldürdü
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dünya Dans Günü'nü gala gecesinde kutladı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dünya Dans Günü'nü gala gecesinde kutladı
        Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çeşitli etkinliklerle devam...
        Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çeşitli etkinliklerle devam...
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit eden şüpheliler ya...
        Antalya'da özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit eden şüpheliler ya...
        Antalya Valisi Şahin ve Antalyalı gazeteciler, Nürnberg Belediye Başkanı il...
        Antalya Valisi Şahin ve Antalyalı gazeteciler, Nürnberg Belediye Başkanı il...
        Antalya'da Anadolu Nefesli Beşlisi "Del Mundo" konserini seslendirecek
        Antalya'da Anadolu Nefesli Beşlisi "Del Mundo" konserini seslendirecek