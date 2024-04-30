Antalya'da 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Güneş Mahallesinde mevcut 1207 Antalya Prestige Projesi ismi ile satışa sunulan sitedeki 50 dairenin alımı için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yüklenici firma arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilisi arasında imzalanan protokolle, lojman alımının toplam 185'e çıktığı ifade edildi.