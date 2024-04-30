Futbolcu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: Keşke evden alkollü çıkmasaydım

ANTALYASPOR'unBrezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), duruşmadaki savunmasında "Keşke evden alkollü şekilde çıkmasaydım. Yaşanan olay, her gece rüyalarıma giriyor" dedi.

Antalya'da geçen 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria ağır, Pereria'nın kayınvalidesi Alexandra Nardy ile Cüneyt Eslik hafif yaralandı. Gözaltına alınan sürücü Karakaş tutuklanırken, Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

ALKOL ALIP, BABASININ ARACINI KULLANMIŞ Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, sanık Ferhat Karakaş'ın olay günü saat 05.00'e kadar alkol aldığı, daha sonra gittiği Konyaaltı Sahili'nde alkol almaya devam ettiği kaydedildi. Sanık Karakaş'ın ortalama 2 promil alkollü halde babasına ait otomobili kullandığı, Toroslar Caddesi'ne çıkmak istediği sırada, 'Dur' levhası bulunmasına rağmen cadde üzerinde seyreden Walter Tilatti idaresindeki araca çarptığı belirtildi. İddianamede, Walter Tilatti idaresindeki otomobilde bulunan Davi Pereira'nın camdan fırlayarak kaldırıma düştüğü, yana savrulan aracın Cüneyt Eslik yönetimindeki motosiklete çarptığı, Davi Pereira ve Walter Tilatti'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı aktarıldı.