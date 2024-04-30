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        Futbolcu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: Keşke evden alkollü çıkmasaydım

        ANTALYASPOR'unBrezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), duruşmadaki savunmasında "Keşke evden alkollü şekilde çıkmasaydım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:05
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        Futbolcu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: Keşke evden alkollü çıkmasaydım
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        ANTALYASPOR'unBrezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), duruşmadaki savunmasında "Keşke evden alkollü şekilde çıkmasaydım. Yaşanan olay, her gece rüyalarıma giriyor" dedi.

        Antalya'da geçen 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria ağır, Pereria'nın kayınvalidesi Alexandra Nardy ile Cüneyt Eslik hafif yaralandı. Gözaltına alınan sürücü Karakaş tutuklanırken, Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

        ALKOL ALIP, BABASININ ARACINI KULLANMIŞ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, sanık Ferhat Karakaş'ın olay günü saat 05.00'e kadar alkol aldığı, daha sonra gittiği Konyaaltı Sahili'nde alkol almaya devam ettiği kaydedildi. Sanık Karakaş'ın ortalama 2 promil alkollü halde babasına ait otomobili kullandığı, Toroslar Caddesi'ne çıkmak istediği sırada, 'Dur' levhası bulunmasına rağmen cadde üzerinde seyreden Walter Tilatti idaresindeki araca çarptığı belirtildi. İddianamede, Walter Tilatti idaresindeki otomobilde bulunan Davi Pereira'nın camdan fırlayarak kaldırıma düştüğü, yana savrulan aracın Cüneyt Eslik yönetimindeki motosiklete çarptığı, Davi Pereira ve Walter Tilatti'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı aktarıldı.

        2 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

        Sanığın alkollü olması nedeniyle kaza anını hatırlamadığı belirtilen iddianamede, Ferhat Karakaş hakkında Davi Pereira ve Walter Tilatti'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15'er yıl, Cüneyt Eslik ve Alexandra Nardy'yi 'taksirle yaralama' suçundan 1'er yıl hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, cezanın üçte birden yarısına kadar oranda artırılması talep edildi.

        Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Naldo ve eşi de katıldı. Sanık Karakaş savunmasında, "Çok pişmanım. Keşke evden alkollü şekilde çıkmasaydım. Yaşanan olay, her gece rüyalarıma giriyor. Aileden çok özür diliyorum. Üzerimde büyük bir yük var ve bu yük artıyor" dedi. Naldo ve eşi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Duruşma, 28 Mayıs'a ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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