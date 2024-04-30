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        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:49
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        Serik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Mustafa Uysal idaresindeki 07 YR 974 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Serik-Belek kara yolunda aynı istikamete seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 7107 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Omuzundan yaralanan Uysal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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