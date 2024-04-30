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        Demre'de devrilen tır ulaşımı aksattı

        Finike-Demre karayolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşımda akmasa yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:51
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        Demre'de devrilen tır ulaşımı aksattı
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        Finike-Demre karayolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşımda akmasa yaşandı.

        Beymelek Mahallesi Demre-Finike karayolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 AES 023 plakalı tır devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

        Bir süre ulaşımın aksamasına neden olan tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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