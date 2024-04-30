Alanya'da drift yapan sürücüye 33 bin lira ceza kesildi

Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

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