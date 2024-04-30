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        Alanya'da drift yapan sürücüye 33 bin lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:51
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        Alanya'da drift yapan sürücüye 33 bin lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

        Cikcilli Mahallesi’nde bulunan kavşakta otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 33 bin 739 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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