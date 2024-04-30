Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının dün itibarıyla 1 milyon 870 bine ulaştığını belirterek, geçen seneye göre yüzde 16'lık bir artış gerçekleştiğini söyledi.

POYD tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Saatçioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki turizm hareketliliğinin arttığını belirtti.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Saatçioğlu, "Antalya'ya dün itibarıyla yurt dışından giriş yapmış misafir sayısı 1 milyon 870 bin. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda yüzde 16'lık bir artış kaydetmişiz." dedi.

Geçen yıl şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilk 2 ay yurt dışından gelen turist sayısında bir duraklama görüldüğünü anımsatan Saatçioğlu, bu yıl, geçen yılın rakamlarının geçilmesi yönünde bir beklentinin olduğunu kaydetti. Antalya'nın kış sezonunu da hareketli geçirdiğini aktaran Saatçioğlu, yıl sonunda 17 milyon turist rakamına ulaşılabileceğini ifade etti. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da turizmdeki gelişmelerin sevindirici nitelikte olduğunu dile getirdi. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla ilçedeki turizmin daha da hareketlendiğini aktaran Solmaz, turizmcilere gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.