Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Salon:Antalya
Hakemler:Angela Grass (Brezilya), Ziling Wang (Çin)
Hollanda: Plak, Lohuis, Jasper, Buijs, Baijens, Van Aalen (Reesink, Dijkema, Dambrink, Timmerman, Knollema, Marring)
Türkiye: Elif Şahin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu)
Setler: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25
Süre: 102 dakika (21, 27, 29, 25)
ANTALYA
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