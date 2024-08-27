Dinozor temasıyla 1 milyon kişiyi ağırlayan Dinopark'ta bu yıl hedef 60 bin ziyaretçi

BEKİR BEKTAŞ - Antalya'da "dinozor" temasıyla inşa edilen ve 2012'den beri 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Dinopark, bu yıl 60 bin misafiri hedefliyor.

Kemer'in Göynük Mahallesi'nde yer alan tema parka, korku filmlerine konu olan "T-Rex"ten "Apatosaurus"a kadar 35 farklı hareketli ve sesli dinozor maketi yer alıyor.

Günümüzden milyonlarca yıl önce yaşadıkları bilinen canlılar hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı parkta, ziyaretçiler, Dinosera ve çocuklara yönelik fosil kazı alanında eğlenirken dinozorlar hakkında bilgi sahibi olma imkanı da buluyor.

İçerisinde oyun grupları ve havuzun da yer aldığı Dinopark'ta, yetişkinler de "Deepfear" adlı korku parkında vakit geçirebiliyor. - Gündüz bakımevi hizmeti de verecek Parkın işletmecilerinden Mustafa Erkan, AA muhabirine, çocuklara yönelik bir yatırım yapmayı planlarken bunun eğlenirken eğitici bir yanının da bulunmasını amaçladıklarını söyledi. Günümüzden milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorların birçok çocuk tarafından ilgi çekici bulunduğunu ve temalarını bunun üzerine kurduklarını ifade eden Erkan, parkı sürekli güncellediklerini bildirdi.

Parkta her biri hareketli ve sesli 35 dinozor maketi, çocuk oyun alanları, havuz, kazı alanı, restoran ve hediyelik eşya bölümü bulunduğunu bildiren Erkan, ziyaretçilerin tüm gün vakit geçirebildiklerini söyledi. Erkan, tesisin açıldığı 2012 yılından bu yana 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade ederek, "Bu yıl da 60 bini aşkın misafire ulaşmayı hedefliyoruz. Son dönemlerde içeriğimizi de zenginleştirdik. Grup yemekleri, düğün, doğum günü organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyoruz. Park bünyesinde bu yıl gündüz bakım evi hizmeti vermek için altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.