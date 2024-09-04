Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Isınma çalışmasının ardından idman, iki grup halinde pas çalışması ve dar alanda oyunla tamamlandı.

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