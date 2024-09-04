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        Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 23:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:16
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        Alanyaspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü evinde Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Isınma çalışmasının ardından idman, iki grup halinde pas çalışması ve dar alanda oyunla tamamlandı.

        Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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