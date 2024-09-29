Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, güzel bir mücadele ortaya koyduklarını, sadece sonucu alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:35 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, güzel bir mücadele ortaya koyduklarını, sadece sonucu alamadıklarını söyledi.

        Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor için olduğu kadar, Fenerbahçe için de zor bir akşam olduğunu dile getirdi.

        Maçın başından itibaren sonuna kadar dengeli bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Aurelio, şöyle konuştu:

        "Başa baş bir mücadele verdik. İlk yarıyı berabere kapattık ama gol atabileceğimiz pozisyonlar da şanslar da vardı. İkinci yarıda özellikle yine aynı şekilde devam ettik. Fakat yaptığımız iki hata sebebiyle rakip takım iki gol atmayı başarabildi. Ve 2-0 galibiyetle buradan ayrılıyorlar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor'un bütün oyuncularını, teknik heyetini tebrik ediyorum. Çünkü güzel bir mücadele ortaya koyduk, sadece sonucu alamadık. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız olan Rizespor maçına odaklanıyoruz."

        - "Küçük detaylar sonuçları belirliyor"

        Aurelio, ikinci yarıda da iyi mücadele ettiklerini ancak elde ettikleri şansları gole çeviremediklerini dile getirerek, gol atmak için gerekli olan küçük detayları kendi lehlerine kullanamadıklarını söyledi.

        Rakibin iki gol bulmuş olmasına rağmen Antalyaspor'un çok güzel bir karşılaşma ortaya çıkardığını düşündüğünü belirten Aureilo, "Bu tip maçlarda sadece küçük detaylar sonuçları belirliyor. Bu detayları lehimize çeviremedik. Rakip takım çevirmeyi başarabildi. Ve sonucu onlar aldı." dedi.

        Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgi soru üzerine Aurelio, Serhat Akın'la iletişime geçerek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getirdi.

        Kendisi gibi Alex De Souza'nın da Fenerbahçe'de güzel günler geçirdiğini vurgulayan Aurelio, şunları kaydetti:

        "Bunları unutmamız, silmemiz mümkün değil. Bu sebepten dolayı rakip takımın taraftarları bize, bizim hakkımızda güzel şeyler söylemiş olabilirler. Biz de onlara alkışla cevap verdik. Fakat unutmayalım ki ben olduğu kadar, Alex hoca'da bu takımın profesyonel çalışanlarıyız. Bu takım için çalışıyoruz. Bu takım için elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii ki geçmişi de unutamayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
        Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
        Antalyaspor'un sahasındaki yenilmezliğine Fenerbahçe son verdi
        Antalyaspor'un sahasındaki yenilmezliğine Fenerbahçe son verdi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da işçilerin kullandığı 10 konteyner yandı
        Antalya'da işçilerin kullandığı 10 konteyner yandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
        Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar