Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve aralarından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen müştekilerden Ayşegül Koçar, olay günü ailesiyle kabinde mahsur kaldıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Ambulans ve polis geldiğinde olaydan haberdar olduğunu anlatan Önal, "Olay bayramın 3. günü olduğu için içerisi çok kalabalıktı. Teleferiğin yukarısında veya kabin kontrol merkezinde sorumluların çalışmaları hakkında bilgim yok." diye konuştu.

Tanık Mine Önal da teleferikte kabin karşılama personeli olarak çalıştığını, olayın ilk anlarında kabinlerin düştüğünden haberinin olmadığını ifade etti.

Diyabet hastası 19 yaşındaki oğlunun 20 saate yakın ilacını alamadığı anlatan Koçer, "Yaşanan olaydan dolayı çok mağdur olduk. Kabinde eşim, 2 oğlum ve karşımızda başka bir aile vardı, toplam 7 kişi vardık." dedi.

Kocagöz ise belediye meclis toplantıları olduğu ve kamu görevi yaptığı gerekçesiyle duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutukluluklarının devamını talep etti. Savcı, Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.