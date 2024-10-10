Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabı tamamladı

        Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabı tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabı tamamlandı.

        Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı'nın destek verdiği yarışlar, Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda sıralama turuyla start aldı.

        Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

        Sakatlık sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz motosikletçi Billy Bolt, plaj yarışını zirvede tamamlarken, ikinci Alman sporcu Manuel Lettenbichler, üçüncü Güney Afrikalı Wade Young oldu.

        Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak madalya töreni ile tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı
        Hull Cityli Abdülkadir Ömür, Premier Lig'de forma giymeyi hedefliyor:
        Hull Cityli Abdülkadir Ömür, Premier Lig'de forma giymeyi hedefliyor:
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabıyla başladı
        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabıyla başladı
        Antalya'da eczaneden hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Antalya'da eczaneden hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, gazetecilerle buluştu:
        Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, gazetecilerle buluştu:
        Polisi aradı, kavgayı görüntülemeye devam etti
        Polisi aradı, kavgayı görüntülemeye devam etti