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        Alanya'da inşaattan düşen işçi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:55
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        Alanya'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında dış cephe sıvası yapan Erdal Özdemir (48), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Özdemir, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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