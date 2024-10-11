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        Altın Portakal Film Festivali'nde "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" belgeseli gösterildi

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:16
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        Altın Portakal Film Festivali'nde "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" belgeseli gösterildi
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        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda, "Ulusal Belgesel Özel Gösterim" kategorisinde yönetmenliğini Hasan Hüseyin Alkan'ın üstlendiği "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

        Kırkpınar güreşlerinde altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban ile ikiz kardeşi başpehlivan Turan Balaban'ın hayat hikayesini ve güreş serüvenlerini konu edinen belgeselin gösterimine sanatseverler ilgi gösterdi. Gösterime yönetmen Alkan, Balaban kardeşler ile belgesel ekibi de katıldı.

        Yönetmen Hasan Hüseyin Alkan, gösterimin ardından AA muhabirine, hep bir spor belgeseli çekmenin hayalini kurduğunu söyledi.

        Belgesel projesini ilk olarak Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olduğu yıllarda ders için hazırladığını anlatan Alkan, o dönemlerde de televizyon yarışmasında şampiyon olan İsmail Balaban'a ulaştığını ve belgesel üzerine çalıştıklarını aktardı.

        Mezun olup sektörde çalışmaya başladıktan sonra belgeseli tamamlamayı ve daha güzel hale getirmeyi istediğini dile getiren Alkan, "Geçen yıl çekimlerimizle belgeseli tamamladık. Çekimlerde Antalya'nın birçok noktasını kullandık. Bu film Altın Portakal'dan başka nerede olabilirdi bilmiyorum. Festivalde gördüğümüz kadarıyla bütün projeler genelde farklı şehirlerden ama bizim projemizi farklı kılan hem Antalya'da olması hem Antalya'nın sporcusunu tanıtması. Bu nedenle Altın Portakal'da olmak bizi ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

        - "Başarı hikayemizi anlatan bir belgesel oldu"

        Başpehlivan İsmail Balaban ise belgesel çekimlerinin oldukça keyifli geçtiğini söyledi.

        Kısıtlı imkanlarla çok büyük başarının ortaya konulduğunu vurgulayan Balaban, "İkizim ve benim hayatımızı konu alan, yaşadığımız zorluklardan bugüne geldiğimiz süreci, köyden çıkıp buralara gelen başarı hikayemizi anlatan bir belgesel oldu. Hem bizi hem de ata sporumuz güreşi tanıtan, anlatan belgeseldi. Ata sporumuzu yeni kitlelerle buluşturan, tanıtan Hasan kardeşime teşekkür ediyorum. Buradaki gösterime de güzel katılım oldu, değerli yorumlar aldık. Bunlar bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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