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        Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı

        Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:31
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        Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları Antalya'da başladı
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        Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. ayak yarışları, Antalya'da gerçekleştiriliyor.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyona 57 sporcu katılıyor.

        Süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen yarışlar, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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