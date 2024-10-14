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        Serik'te kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:13
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        Serik'te kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Hasan Bülbül'ün (48) kullandığı 07 ZV 140 plakalı kamyonet, D 400 kara yolunda park halindeki 33 LP 003 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bülbül, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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